Arremete regidora del PAN contra alcalde de El Llano

Redacción

El Llano, Ags.- La regidora del PAN en el municipio de El Llano, Marisol Herrera Ortiz, acusó al alcalde morenista Jorge Delgado Ibarra y a regidores aliados de Morena y PRI de aprobar programas sin sustento financiero ni indicadores de resultados, a los que calificó como “ocurrencias” y “caprichos políticos”.

En una carta publicada en su perfil de Facebook, la edil aseguró que la última sesión de cabildo se convirtió en un espectáculo.

“Ayer en la sesión de cabildo fuimos testigos de un verdadero circo político. Resulta que el Presidente Municipal, junto con sus regidores incondicionales de MORENA y el PRI, aprobaron programas sin saber cuánto van a costar ni qué beneficios traerán. Sí, leyó bien: programas sin presupuesto y sin rumbo, como si fueran recetas mágicas de cocina”.

Herrera cuestionó la falta de planeación y mecanismos de evaluación.

“Y aquí viene lo más ridículo: no solo carecen de dinero para sostenerlos, ¡tampoco tienen un solo indicador para medir su impacto! Es decir, no saben cuánto costará, no saben si funcionará, y no tienen cómo comprobarlo… pero eso sí, lo aprueban felices y sonrientes. De verdad que ni en una función de teatro se atreven a improvisar tanto”.

También criticó la eliminación de espacios de participación social.

“¿Comités ciudadanos? Olvídenlo. ¿Participación de la oposición? Ni pensarlo, si desaparecieron el patronato, para no involucrar a nadie más, qué podemos esperar. Aquí las decisiones se toman en lo oscurito, entre cuates, como si el municipio fuera su empresa familiar. Pero no se equivoquen: El Llano NO somos todos”.

La regidora señaló que el gobierno municipal opera con “ignorancia, soberbia e incompetencia”.

“Lo triste es que tenemos gobernantes con más ego que capacidad, que confunden ocurrencias con políticas públicas, y que creen que tapar huecos con promesas improvisadas es gobernar. Ignorancia, soberbia e incompetencia: la mezcla perfecta para hundir a un municipio”.

Herrera aseguró que mantendrá su postura crítica. “Mi trabajo no es aplaudirles sus caprichos, sino señalar lo que está mal y proponer soluciones. No me voy a callar, porque la verdad incomoda… y vaya que incomoda”.

Incluso comparó al alcalde con el personaje central de la película “La Ley de Herodes”. “Aquí en El Llano parece que tenemos a nuestro propio ‘Varguitas’, un alcalde que actúa con todo el poder que le da la ignorancia y que cree que gobernar es sinónimo de ocurrencias, favores a compadres y discursos huecos”.