Arremete el OVSG contra Paloma Amézquita

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Observatorio de Violencia Social y Género en Aguascalientes, arremetió en contra de la Diputada panista Paloma Amézquita por su postura radical de criminalizar el aborto en Aguascalientes.

Mediante un escrito en sus redes, la organización se pronunció por estar en contra de toda iniciativa que criminalice a la mujer quien está en su legítimo derecho de decidir sobre su cuerpo y le recuerdan:

En días pasados la diputada local del Partido Acción Nacional, Paloma Amézquita, anunció a medios de comunicación que planea presentar durante este periodo otra iniciativa para la criminalización del aborto y de las mujeres en el Estado, su argumento genérico es la defensa de la “vida”, sin sustentos científicos, ni apegados a las normativas jurídicas y tratados nacionales e internacionales en materia de género y derechos humanos.

El trabajo omiso y revictimizante de Paloma Amézquita como legisladora está en línea con los intereses religiosos y contra el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencias, esto supone el gasto público legislativo en acciones que van contra los principios parlamentarios y democráticos del país, al legislar y escuchar sólo a una parte de la población, favoreciendo la desinformación.

La amenaza de Paloma Amézquita se suma a las acciones en el país de grupos antiderechos y legisladores como Carlos Leal en Nuevo León, que el pasado 25 de septiembre presentó una denuncia penal en contra de organizaciones, colectivas y activistas que promueven el aborto seguro en aquél Estado. Estos ejercicios buscan intimidarnos, asustarnos y violentarnos a todas las mujeres, en Nuevo León, Aguascalientes y el país, buscan quitarnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y meternos a la cárcel.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes nos pronunciamos contra todas las iniciativas y proyectos de ley que buscan criminalizar a las mujeres en el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como sus derechos políticos, sociales y culturales; tales como la libertad de asociación, transito, manifestación y libre expresión.

Nos pronunciamos contra el trabajo legislativo omiso y el despilfarro del presupuesto público en iniciativas regresivas de los derechos humanos, ya que aunque estén aprobadas y publicadas, estarán sujetas a los ejercicios jurídicos correspondiente en las instancias necesarias. Es decir, aunque las promueven, las aprueben y las publiquen ¡Se van a caer!.

Le recordamos a las y los legisladores que la autonomía del Estado no les exime de sus responsabilidades con las leyes y tratados nacionales e internacionales firmados y ratificados por México; que todas las propuestas regresivas de los derechos humanos y las acciones que favorezcan la violencia contra las mujeres están sujetas a amparos y que más se va a tardar la aprobación que nosotras en generar herramientas jurídicas para tirarlas.

No estamos solas, estamos organizadas de manera colectiva en el Estado y en el País, no les tenemos miedo y no tenemos miedo de usar las instituciones y las leyes. No tenemos miedo de manifestarnos, no nos importan las paredes, los monumentos.

¡Se va a caer!

Vivas y Libres nos queremos.