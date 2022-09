Arremete Anel contra medios por homenaje a José José

Redacción

Ciudad de México.- Este miércoles fue el tercer aniversario luctuoso del cantante José José y la familia preparó una serie de homenajes en este sentido. Sin embargo, se pudo observar una ruptura entre los hijos José Joel Sosa y su hermana Marysol Sosa, ya que esta última no estuvo presente.

Medios de comunicación y fanáticos comenzaron a especular sobre el estado de la relación familiar, por lo que reporteros abordaron a Anel Noreña, madre de ambos, para aclarar la incógnita.

Aseguró desconocer acerca del aparente distanciamiento entre los hermanos pero agradeció a Marysol, quien dejó entrever que ocurría algo al interior de la familia, que lo tomara con madurez y responsabilidad.

“No está separada mi amor (la familia), lo qué pasa es que no siempre coincidimos, entiende, ella tiene su vida, tiene dos bebes, no tiene nana y no puede salir cuando ella quiere ¿qué hacemos?”.

También detalló que Marysol era una invitada VIP y en ningún momento mostró intenciones de no asistir al homenaje, declaración que se contradice a las de la propia Marysol, que avisó a medios no estaría presente.

Con información de Milenio