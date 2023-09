Arrastra sector salud de Aguascalientes déficit de especialistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Araiza Méndez, advirtió de un importante déficit de especialistas en el sector salud.

Apuntó a una falta de especialistas en psiquiatría, neumólogos, radiólogos, anestesiólogos, urólogos, entre otras especialidades de importancia.

Más adelante Araiza manifestó que no es un problema exclusivo del Hospital Miguel Hidalgo, sino que se viene presentado en todos los nosocomios públicos del estado y del país.

-¿Esto porqué?

-Mira lo que vemos es que no hay especialistas, existe la voluntad del gobierno quien ha aperturado plazas, pero no llega la gente, entonces insisto en que no hay.

Inclusive se ha volteado a ver hacia otras entidades, sin embargo, padecen del mismo problema.

Finalmente el líder sindical consideró urgente que universidades con carrera de medicina, egresen profesionales con el perfil que demanda el sector salud.