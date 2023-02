Arrancó la comercialización de espacios para la Feria de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, ‘Paquín’, indicó que ya está en marcha la comercialización de espacios para la próxima verbena.

El funcionario estatal aclaró que están apegándose a la Ley del Patronato que indica que primeramente se abrirán los espacios para renovación y posteriormente si quedan algunos libres se procederá a ofertarlos al público en general.

En cuanto a los costos mencionó que los mismos se fijan a través de la Ley de Ingresos, por lo que no se pueden hacer descuentos o rebajas para nadie.

“Nosotros nos regimos por una Ley de Ingresos que aprueban los diputados y no yo, entonces luego llegan y se quejan el porqué tan caros los espacios y nos piden descuentos, situación que no está en mis manos”, recalcó.

Por último González Serna mencionó que se cuenta con alredor de mil 800 espacios a comercializar, dependiendo de que exista una buena respuesta de los interesados por adquirir los mismos apenas a un par de semanas de haber comenzado con el proceso.