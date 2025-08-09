Arrancan trabajos de rehabilitación en La Florida, Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-El Gobierno Municipal de Jesús María puso en marcha la rehabilitación del fraccionamiento La Florida, una obra que transformará su imagen urbana y elevará la calidad de vida de sus habitantes, con mejoras sustanciales en infraestructura y servicios públicos.

Tras el banderazo de arranque, el presidente municipal de Jesús María, César Medina informó que el proyecto contempla la construcción de guarniciones, banquetas y la aplicación de concreto hidráulico en un tramo de aproximadamente 100 metros, beneficiando directamente a las familias que habitan en la zona, así como a las y los menores que acuden al jardín de niños.

Agregó que, como parte de la obra, también se instalará alumbrado público, lo que incrementará la seguridad y la funcionalidad de la vialidad “Sabemos que las obras pueden generar algunas incomodidades, pero valdrán la pena porque transformarán la calidad de vida de la zona y esta es solo la primera de varias intervenciones previstas para la colonia La Florida”, destacó el alcalde.

En su intervención, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Carlos Rodríguez informó que a esta obra se incorporarán elementos de urbanismo táctico para optimizar la movilidad y la señalética, con el objetivo de brindar mayor seguridad en el tránsito peatonal, especialmente para las niñas y niños.

En este arranque de obra estuvieron presentes: la Síndica Municipal, Beatriz López Jiménez; y los regidores de las comisiones de Obras Públicas, Asuntos Metropolitanos, Ecología y Transparencia, el titular de la Instancia de Cultura, Antonio Amaral; el delegado de Margaritas, Tochtli Casillas Ramos y la Comisaria de la Florida, Magdalena Urrutia García; así como a los beneficiarios de la obra.