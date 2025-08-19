Arranca sorteo de Champions el 28 de agosto

Redacción

La UEFA Champions League está por iniciar una nueva temporada en la que el París Saint-Germain defenderá la corona que levantó por primera vez bajo el nuevo formato de Fase de Liga.

Antes del silbatazo inicial, la cita clave será el sorteo programado para el 28 de agosto a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, donde se definirán los ocho rivales que enfrentará cada club en la primera fase. La transmisión será exclusiva por HBO Max, FOX, TUBI y Caliente TV.

La competencia todavía espera a sus últimos invitados, pues en las rondas previas y los playoffs siguen en disputa equipos como el Copenhague, donde milita el mexicano Rodrigo Huescas, además del Fenerbahce de José Mourinho, Benfica y otras escuadras que buscan colarse al torneo.

El formato se mantiene idéntico al de la campaña pasada: una tabla general en la que los ocho mejores avanzan de forma directa a Octavos de Final tras la disputa de ocho jornadas. Del noveno al vigésimo cuarto lugar deberán jugar un playoff a ida y vuelta para definir los ocho boletos restantes a la ronda de los 16 mejores.

Con el PSG a la cabeza como vigente campeón, el torneo reunirá de nuevo a las principales potencias de Europa que buscarán brillar en el escenario más importante a nivel de clubes.

Con información de: Récord