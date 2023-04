Arranca operativo “Semana Santa Segura” en JM

Redacción

Jesús María, Ags.-El programa especial “Semana Santa Segura”, se puso en marcha con un trabajo conjunto y coordinado entre la Policía Preventiva y Vialidad, Protección Civil Municipal, Reglamentos, Áreas Comerciales Municipales, Cruz Roja Mexicana, Comisión Nacional de Emergencias, Servicios Públicos, CAPAS y un equipo de voluntarios, con un despliegue de 130 personas, informó el secretario del Ayuntamiento, César Mediana Cervantes.

Este operativo como cada año, se pone en marcha para la atención y apoyo tanto de los eventos religiosos de alta concurrencia que se realizan en las diversas delegaciones municipales, así como para los vacacionistas que asisten a embalses, presas, cuerpos de agua y eventos deportivos, con el fin de brindarles espacios y actividades seguras.

Aunque los cuerpos de emergencia se coordinan y ubican en puntos estratégicos para una reacción inmediata, se pide a la población atender las recomendaciones para evitar poner en riesgo la integridad física de las familias, tales como no entrar a los cuerpos de agua debido a que no son zonas idóneas para nadar. De igual manera se pide a quienes asistan a eventos religiosos, mantenerse hidratados, particularmente por la tarde, debido a que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor o cuadros de deshidratación, en este caso se debe poner especial énfasis en bebés, niños y personas de la tercera edad.

Finalmente, también es importante respetar las reglas y mantener limpias las áreas de esparcimiento, por ello se exhorta a los vacacionistas a no tirar basura y recoger los residuos utilizados, para no provocar incendios que puedan tornarse de magnitud forestal.

Asimismo, se ponen a disposición de la población en general, los números de emergencia: 911, Protección Civil 449 963 99 21 y Seguridad Pública 449 965 06 81.