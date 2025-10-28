Arranca hospital veterinario de Aguascalientes con servicios gratuitos

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Después de un año de haberse concluido la obra, el hospital veterinario por fin abrirá sus puertas el próximo lunes a las 19:00 horas, con la promesa de ofrecer varios servicios gratuitos debido a que no están considerados en la Ley de Ingresos del municipio capital.

En entrevista señaló “el próximo lunes a las 7:00 de la tarde es ya la apertura del hospital veterinario municipal”, confirmó el alcalde Leonardo Montañez Castro.

“Ya es un hospital equipado y que contará con atención y con todas las instalaciones necesarias para lo que significa ser un hospital, no una clínica, sino un hospital donde se trabajará pues también en el tema de vacunas, esterilización”, explicó.

Montañez precisó que, aunque algunos servicios como esterilización y vacunación ya están contemplados en la Ley de Ingresos, otros no, por lo que se brindarán sin costo hasta que el Congreso autorice los cobros correspondientes.

“Fíjense que aún no vienen considerados, ya se turnó y hay una propuesta en el Congreso, pero independientemente de lo que no esté considerado, pues no se va a cobrar, no se puede cobrar. Sin embargo, el servicio se tendrá que dar, y si todavía hay cobros que no estén autorizados, pues no se podrán efectuar, pero el servicio sí se tiene que dar”.

“Hay algunos servicios que sí están ya en la Ley de Ingresos, como la esterilización y las vacunas. Hay algunos servicios que no están en la Ley de Ingresos y que estos se darán, más no se podrán cobrar hasta que no haya una disposición expresa del Congreso. Podrán ser algunos gratuitos si no están en la Ley de Ingresos, no se pueden cobrar”, concluyó Montañez.