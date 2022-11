Arquero de Camerún abandonó la selección tras discusión con su DT

Redacción

El portero de la selección de Camerún, André Onana, decidió retirarse del Mundial de Qatar, luego de estar en desacuerdo con los cambios tácticos de su entrenador, Rigobert Song.

Tras el primer partido de fase de grupos, el arquero recibió instrucciones por parte del DT para jugar más en largo y no tanto en corto, lo que no fue aceptado por Onana, que no quería cambiar su estilo de juego.

Ante este rechazo, fue apartado del grupo. Aunque se esperaba una reconciliación, al final el portero decidió este martes abandonar la concentración y dejar Qatar.

Su equipo jugará ante Brasil el próximo viernes.

Con información de Medio Tiempo