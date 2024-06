“Armillita IV” torea en el campo bravo español

Redacción

Madrid, España.. El matador de toros Fermín Espinosa “Armillita IV” está, desde hace unas semanas, en tierras ibéricas, en donde se ha metido al campo bravo para mantener su preparación y el contacto con los animales bravos con miras a la segunda parte del 2024.



“Aprovechando esta época de poca actividad taurina en México, me vine a España a ver algunas ferias, involucrarme en la fiesta de aquí que siempre ha sido parte de mi vida, y también a tomar unos días de descanso, pues este año no ha sido fácil.

“Los tres meses que estuve rehabilitándome de la seria lesión que sufrí nada más inicié mi campaña, en la mano derecha, fueron momentos duros, difíciles y que por fortuna forman parte ya del pasado”, aseguró el representante de una de las dinastías más famosas del mundo.



Después de haber reaparecido triunfando en diferentes plazas, sobre todo en la de su tierra, Aguascalientes, en la feria de San Marcos, Fermín mantiene sus entrenamientos.



“Tuve ya la oportunidad de torear en la ganadería de Charro de Llen, donde el ganadero José Ignacio Charro tuvo la amabilidad de invitarme, lo mismo hice en la de la familia del maestro ‘Capea’ y su esposa Carmen Lorenzo.

“En ambas ganaderías tuve la oportunidad de disfrutar de la bravura y la calidad de sus vacas, y el momento de claridad y gozo por el que atraviesa mi carrera.

“Un hecho realmente importante es que la Feria de San Marcos sigue siendo un referente, y tal es así, que mucha gente, aficionados, profesionales, y mis propios compañeros me han hecho hincapié en la actuación que tuve en ella, en donde pude mostrar lo que pretendo, sobre todo que las empresas puedan voltear a mí, y más aficionados puedan ver mi toreo”, reconoció “Armillita IV”.



Fermín estará en España hasta principios de julio para después retornar a México y reanudar su temporada.