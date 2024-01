Armillita IV fue dado de alta

Redacción



Aguascalientes, Ags.- Este jueves fue dado de alta el matador de toros Fermín Espinosa “Armillita IV” después de la operación que le practicaron en la mano derecha que se fracturó toreando en Arandas, Jalisco, el pasado 12 de enero.

A su salida del hospital, en donde estuvo internado tres días, el diestro hidrocálido deseó mucha suerte a sus compañeros en general, pero sobre todo a quienes participarán en la temporada de reapertura de la Plaza México.



“Los toreros sabemos lo que duele tener que pasar por un hospital y no precisamente por lo físico, sino por el parón que representa a nuestras carreras, por ello quiero desear mucho éxito a quienes habrán de actuar en la México, a los ganaderos, subalternos, a la empresa y desde luego al público que volverá a poder disfrutar de la fiesta brava en la plaza más grande del mundo a la que estoy deseando volver pronto”, aseguró Fermín Espinosa.



Tras la operación en la que le colocaron un clavo que sujeta el tercer metacarpiano con el metacarpo, Fermín recibió sus primeras terapias de rehabilitación, pues hay algunos movimientos naturales de la mano que, los primeros días, no podrá realizar para que el hueso se vaya fortaleciendo lo más pronto posible.



“Si tengo molestias lógicamente, pero seguiré al pie de la letra las indicaciones médicas porque mi objetivo es que sea el menor tiempo posible el que pase para poder volver a ejercitarme y a mis entrenamientos. La ilusión por volver a torear sigue intacta, retomar mi carrera y poder triunfar en todas las plazas”, dijo “Armillita” quien estuvo acompañado de su familia y se fue a su casa, no sin antes agradecer a ustedes los medios de comunicación, a los profesionales, amigos y aficionados quienes están pendientes de su recuperación.



Atentamente

Fermín Espinosa Díaz de León, “Armillita IV”

Matador de toros