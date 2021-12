Arleth Terán y ‘La Barbie’ tuvieron una relación amorosa

Redacción

Ciudad de México.-Sigue dando de que hablar libro que relaciona a famosas y famosos con el narco.

Arleth Terán, actriz de telenovelas mexicanas, volvió a ser el centro de atención por la que se creía era una antigua polémica: su presunta relación amorosa con el narco ‘La Barbie’. Y es que su nombre aparece en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de la periodista Anabel Hernández junto al del sanguinario Edgar Valdez Villareal, mejor conocido como ‘La Barbie’. Esto a pesar de que en el pasado, Arleth Terán negara relación alguna e incluso acusara a la prensa de inventar cosas para vender. ¿Arleth Terán tuvo un romance con ‘La Barbie’? ¿Priscila Montemayor, esposa de ‘La Barbie’, sabía del amorío con la actriz de telenovelas mexicanas? © Proporcionado por Milenio Así fue la relación entre Arleth Terán y La Barbie, según libro de Anabel Hernández. |Especial

De acuerdo con lo revelado en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, Arleth Terán sí tuvo un romance con ‘La Barbie’, incluso –según el trabajo periodístico–la esposa del capo se enteró de la av

La presunta relación de Arleth Terán con ‘La Barbie’ habría sido el acabose del “cuento de hadas” que tenía Priscila Montemayor -esposa del capo- con su amado, pues a pesar de que conocía de los excesos de su marido, jamás imaginó que este estuviera “muy enamorado” de la actriz.

Según narra el libro, Arleth Terán acudía con ‘La Barbie’ a discotecas, restaurantes y bares sin esconderse.

¿Qué pasaba con Priscila Montemayor, esposa de ‘La Barbie’? ¿Ella sabía que su pareja la engañaba? Según el trabajo periodístico, la pareja del capo en una ocasión le reclamó por su presunta aventura con la actriz; sin embargo, no pudo hacer nada.

El libro de Anabel Hernández también contó que ‘La Barbie’ estaba muy obsesionado con Terán:

Presuntamente, la relación entre la actriz y el capo llegó a su fin en 2010 cuando se suscitó el ataque contra el futbolista Salvador Cabañas en el Bar Bar en la Ciudad de México. Especificamente cuando presuntamente ‘La Barbie’ amenazó a Silvia Irabien –pareja del JJ, involucrado en el caso de Cabañas– con una narcomanta.

Ante dichas declaraciones –en aquellos años–, Arleth Terán desmintió tener relación alguna con el capo de la droga. Incluso, acusó a los medios de comunicación de inventar para vender. Esto dijo en el programa ‘Al extremo’:

“Fue una cortina de humo yo no conozco a esa persona. Pienso que ustedes los medios cuando quieren hacer grandes las cosas las hacen, claro que las que venden porque las cosas importantes se las pasan por el arco del triunfo y no las toman en cuenta.

Sabemos que así se maneja la prensa. Y ¿de qué les valió? ¿De qué les sirvió? ¿Vendieron? Porque en ese momento me perjudicaron a mí, a mi familia, sí perjudica. Ustedes no lo miden porque no tienen consciencia. Y ahora que ya pasó el tiempo y que nada de esto fue cierto ¿ustedes qué me dicen a mí’ ‘Ay es que había una nota’. No existió. Eso es una mentira, no existió”, se defendió Arleth Terán.

Con información de Milenio