Área municipal de Reglamentos de Aguascalientes reduce personal por pandemia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Debido a la pandemia, la dirección de Reglamentos de la presidencia municipal ha debido reducir su personal prácticamente a la mitad, reconoció David Ángeles Castañeda, titular de la dependencia, explicando que afecta en atender reportes por exceso de ruido.

“Como en todas las oficinas del municipio, también el Covid ha afectado el área de Reglamentos y ahora únicamente somos 70 personas quienes estamos laborando en el lugar y tratando de cubrir toda la ciudad”, expuso.

– ¿Cuánto personal tenían?

– Éramos el doble de personal, sobretodo más verificadores que se ha venido reduciendo en año y medio.

Ángeles Castañeda reconoció que esta disminución en cuanto a la plantilla no les ha permitido atender los reportes de la ciudadanía debido a exceso de ruido en zonas habitacionales.

“Diariamente recibimos de 150 a 200 llamadas sólo por el tema de ruido y con el personal que tenemos no alcanza a cubrir, por lo cual pedimos la comprensión de la ciudadanía, pues sí me han llegado quejas reiteradas de que no asistimos a los lugares, pero es por estas razones”, resaltó el funcionario.

El titular de Reglamentos de la alcaldía agregó que también cada día deben revisar la operación de las 4,500 licencias reglamentadas.