Araña pica a Cynthia Klitbo y la manda al hospital

Redacción

La actriz Cinthya Klitbo fue hospitalizada de emergencia después de que una araña viuda negra le mordió una pierna, mientras estaba grabando una telenovela.

” Sí, lloré como niña chiquita. Es que ya, se los juro que ya”, expresó la famosa en un video por medio de su Instagram en donde informó a sus más de 835 mil seguidores que fue mordida por la araña venenosa.

Cynthia Klitbo: ¿Cuál es el estado de salud de la famosa?

De acuerdo con Cynthia Klitbo, tuvo que acudir de emergencia a un hospital para que le proporcionaran un antídoto y así poderle retirar el veneno de la araña venenosa, ya que su estado de salud corría peligro.

“Me picó una araña que se llama ‘latrodectus’, una cosa así, es una araña gigante y, pues, me están poniendo un antídoto. Ya vi la foto (de la araña) y sí está de miedo”, inició diciendo la actriz mientras estaba acostada en una cama de hospital.

Klitbo explicó que tras ser mordida por la araña viuda negra los músculos de su pierna le empezaron a doler.

Visiblemente tranquila, la actriz contó a sus seguidores que su doctor aplaudió el hecho de que hubiera asistido por atención médica de inmediato, ya que de no haberlo hecho presuntamente se hubiera “petateado”.

“Se me vino el pedazo de la piel entera (…) Me picó una put* viuda negra, me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico me hubiera podido petatear. No lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico, para no espantarme”.

La actriz de 57 años agregó que la araña era de gran tamaño, pero comentó que no sintió nada al inicio porque no se había dado cuenta, fue hasta que comenzó a hormiguearle la pierna que su equipo de trabajo la llevó al hospital.



Con información de Milenio Noticias