Arámbula dejará alcaldía de JM en abril

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El alcalde Antonio Arámbula López dejará el cargo de presidente municipal a inicios de abril para dedicarse exclusivamente a su campaña de reelección, por lo que recurrirá a su suplente para que continúe con el trabajo mientras termina el proceso electoral.

La directora de Comunicación Social y Difusión, María Magdalena Espinoza Díaz, explicó para El Clarinete que Arámbula López, emanado de Acción Nacional, no está obligado a solicitar licencia a su cargo antes del 8 de marzo para buscar su reelección, sin embargo, lo hará a inicios de abril.

“En el caso del alcalde no aplica lo de los 90 días previos porque es reelección, de hecho el alcalde pudiera no pedir licencia si quiere, la ley le permite quedarse en el cargo pero no lo hará así, pedirá licencia”, comentó.

“Por lo menos todo marzo seguirá aquí Toño”, agregó.

Hasta el momento no se ha anunciado de manera oficial el nombre del secretario o secretaria que suplantará al alcalde Antonio Arámbula.

El panista ha mostrado su intención de obtener su tercera administración como presidente municipal de Jesús María. Sus dos primeros periodos no han sido consecutivos.

Imagen de archivo