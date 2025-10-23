Arámbula da por descontado cierre de COMPAS en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Gobierno Antonio Arámbula López dio por descontado el cierre de la empresa COMPAS en esta capital, ofreciendo que la administración vigilará que la plantilla no quede en el desempleo; aunque rechazó que se afecte la estabilidad laboral de todo el estado.

“Se están haciendo algunos acercamientos. Me iban a mandar un acuerdo que iban a tener los trabajadores, pero tengo entendido que hay un ofrecimiento de otra empresa para comprarla”, indicó en entrevista colectiva.

– ¿Es cierre total, porque antes ya se había manejado?

– Es lo que todavía se está viendo. Tengo el conocimiento de que hay el ofrecimiento de comprar toda la empresa como está y seguirán los trabajos para la gente.

– ¿Hay estrategias para reubicar a los trabajadores?

– Todavía no es seguro que vayan a despedir. Lo que nosotros queremos es salvar la empresa y las fuentes de trabajo. Si los actuales dueños no le ven futuro, habrá otros empresarios que quieran acercarse.

– ¿Se afecta la estabilidad laboral del estado?

– A lo mejor se afecta la estabilidad de esos trabajadores que están en la incertidumbre y los tienen que liquidar, pero creo que en el estado nos va a ir bien.

– ¿Se apoyará a los trabajadores?

– Por supuesto. Yo creo que los trabajadores encontrarán nuevas fuentes de empleos, pues hay muchas ofertas con el crecimiento de Aguascalientes.

Durante la mañana de este jueves, la empresa COMPAS, cuyas siglas son Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes, divulgó un comunicado en donde adelantó el cierre de su planta de operaciones en Aguascalientes, anunciando fecha para mayo del siguiente año.

Por lo pronto Arámbula López subrayó que se mantiene la estabilidad laboral en Aguascalientes, luego del arribo confirmado de una nueva planta de Nissan en Aguascalientes para el siguiente año.

– ¿A Nissan le pudiera interesar COMPAS?

– Más que a Nissan, yo creo que le puede interesar alguna subsidiaria o proveedores.

El funcionario estatal descartó confirmar el número de trabajadores de la empresa, aunque algunas versiones señalan una plantilla de 800 empleados.