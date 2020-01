Aracely Arámbula envía emotivo mensaje a Luis Miguel

Redacción

Ciudad de México.-La actiz Aracely Arámbula envió emotivo mensaje al padre de sus hijos.

Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, ya no son unos niños. Miguel cumplió 13 años el 1 de enero, mientras que Daniel celebró ya su 11 cumpleaños el 18 de diciembre.

Y eso tiene preocupada a Aracely, quien siente que en esta etapa de adolescencia es crucial para sus hijos que convivan con su papá.

Por ello, en una entrevista que concedió al programa Al rojo vivo, la actriz hizo un llamado a su ex para que se acerque a Miguel y Daniel.

“El tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, expresó la actriz a la conductora María Celeste Arrarás.

Según las declaraciones de Aracely Arámbula, en realidad no pidió la pensión al cantante, pues ni ella ni sus hijos lo necesitan.

“No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, comentó la actriz mexicana, quien acaba de estrenar en Telemundo la segunda temporada de la serie La Doña.

Además, en tono triste, lamentó que aunado al dinero o las cosas materiales, el hecho de que Miguel y Daniel estén lejos de su papá ha implicado que tampoco gocen de su cariño. “Lo principal es lo que uno como padre quiere dar…”.

Con información de Quién