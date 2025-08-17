21 C
Aquí te decimos todo sobre el lanzamiento y novedades del nuevo IPhone 17

Amplia expectación por parte de usuarios de cara al próximo gran lanzamiento de Apple: el iPhone 17 que, de a decir de varias filtraciones, se lanzará de manera oficial el próximo 9 de septiembre de 2025.

Y es que, de acuerdo a lo visto en años pasados, los nuevos iPhones debutan aproximadamente en la misma época, con una semana de diferencia más o menos. Algunos datos históricos a tener en cuenta:

2024: Lunes 9 de septiembre (iPhone 16)
2023: Martes 12 de septiembre (iPhone 15)
2022: Miércoles 7 de septiembre (iPhone 14)
2021: Martes 14 de septiembre (iPhone 13)

Por tal motivo, se puede esperar que Apple anuncie la nueva línea iPhone 17 la semana del 8 de septiembre. Sin embargo, se habría filtrado la fecha de presentación del iPhone 17: sería el martes 9 de septiembre de 2025.

En cuanto a las condiciones del nuevo iPhone 17, se espera que cuente con un dispositivo completamente nuevo que reemplazará a la línea Plus. Es decir, será el debut de nueva opción de dispositivo en la línea iPhone.

Otras características a tener en cuenta sería que tendrá un grosor entre 5.5mm y 6mm, siendo el iPhone más delgado creado por Apple. También tendrá una pantalla de 6.6 pulgadas y una sola lente trasera de 48 megapíxeles con diseño horizontal centrado.

Con información de clarin.com.