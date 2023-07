Aquí te decimos cuántas veces puedes viajar al año con tú visa de turismo

Redacción

México.- El documento de identidad viajera que te permite cruzar las fronteras con Estados Unidos para conocer sus mejores atractivos, es la visa americana, misma que deberás tramitar antes de iniciar tus planes de viaje hacia aquella nación vecina de México que cuenta con muchos encantos por descubrir en cada recorrido y puedes admirar al tener contigo este documento

Quienes ya cuentan con su visa de turismo B1/B2 en ocasiones se cuestionan sobre las diferentes actividades y el tiempo que tienen permitido permanecer en aquel territorio al visitar este lugar como turistas y el día de hoy te diremos cuántas veces puedes viajar a Estados Unidos en el mismo año con este tipo de visado que sirve para conocer sus mejores destinos.

¿Cuántas veces puedo viajar a Estados Unidos el mismo año como turista?

Es importante aclarar que existe un límite de tiempo que puedes permanecer en aquel territorio al ingresar como turista y esto dependerá del agente migratorio que te colocará un sello en el pasaporte. En este se indicar claramente el día de ingreso y la fecha límite que tienen los viajeros para abandonar aquella nación sin que eso represente un problema.

En cuanto a las veces que puedes ingresar a EU como turista, no existe una norma como tal que especifique las veces que tienes permitido volver a esta nación en un mismo año, pues cada viajero tiene diferentes motivos para volver a aquel país en más de una ocasión consecutiva o en periodos más prolongados por cada vez que están en ese territorio.

Aunque no hay una respuesta exacta para esta interrogante, debes tener en cuenta que permanecer mucho tiempo en EU o reingresar varias veces en un solo año indicará a las autoridades migratorias que no tienes lazos muy fuertes que te unan a México o a tu lugar de origen, lo cual significaría que estás regresando con frecuencia para realizar actividades que no están permitidas como trabajar ilegalmente o vendiendo productos.

Es por ello que debes pensar muy bien en los viajes que realizarás y demostrar que en tu país tienes un trabajo estable, buenos ingresos y que únicamente viajas a Estados Unidos para conocer sus atractivos, en caso de contar con una visa de turismo, pues tendrás problemas con las autoridades de migración en caso de que descubran que realizas actividades remuneradas con ella.

Para evitar algún problema debes tener en consideración estos puntos:

Se debe respetar este tipo de visado para la finalidad de vacacionar únicamente.

Para no tener problemas debes demostrar fuertes lazos de unión con México a través de un empleo.

El oficial migratorio del aeropuerto o cruce terrestre tiene la discreción de permitir o no el ingreso de personas que visiten aquel país.

En ocasiones se considerará a ciertas personas como inadmisibles debido a diferentes circunstancias y si las autoridades averiguan que estás haciendo actividades sospechosa podrían quitarte tu visa.

