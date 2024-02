Aquí te decimos cómo proyectar la pantalla de tú celular en la pared

Redacción

México.- Si bien un proyector o cañón es útil para muchas tareas, no siempre tienen un precio económico, siendo esos momentos cuando debemos sacar el ingenio para hacernos de herramientas con lo que tenemos a la mano.

Es en esos momento cuándo tu celular puede convertirse en uno de estos dispositivos tecnológicos y en Tech Bit te compartimos el secreto para proyectar la pantalla en la pared.

¿Para qué sirve un proyector “casero”?

La ventaja del celular, frente a un proyector real, es que obtendrás calidad en la imagen. Las pantallas de los teléfonos han sido diseñadas con materiales de alta calidad, los cuales emiten colores brillantes y nítidos.

De igual manera, es posible controlar el tamaño de la pantalla (estándar, panorámico o en cuadro). Con ello te aseguras de que el contenido proyectado no se corte en los bordes y esquinas.

Y es que, al utilizar la pared como base, tienes libertad absoluta de jugar con los formatos de tus videos, imágenes y películas, sobre todo si deseas simular un cine en casa.

Es importante mencionar que, al tener instaladas aplicaciones compatibles con documentos (Word, Excel y Power Point), este proyector casero te puede servir para realizar tus presentaciones ejecutivas.

Para conseguir sonido potente, puedes conectar tu celular a unas bocinas portátiles y sacarle mayor provecho a la experiencia. Aunque por sí solos, los altavoces del teléfono son bastante eficientes.

¿Cómo hacer un proyector con tu celular?

Algunos modelos de LG, Sony y Motorola están equipados con un proyector, cuyas funciones se controlan por medio de una app. Mientras que el enlace se establece con la linterna del celular y un soporte de plástico para ajustar la altura de la imagen.

Como sabemos que este no es el caso de todos, el método de la caja te sacará de apuros. Necesitarás los siguientes materiales:

Caja de zapatos.

Pintura negra.

Una lupa.

Cinta de aislar o silicón.

Procedimiento:

Pinta el interior de la caja en color negro.

Retira el cristal de la lupa con ayuda de unas tijeras.

Corta un círculo en la parte lateral de la caja con el tamaño del cristal de la lupa.

Pega con cinta de aislar o silicón la lente de la lupa sobre el orificio de la caja.

Traza un rectángulo con la misma altura de la caja y colócalo en la mitad del interior.

Recarga tu celular en el rectángulo para comenzar a proyectar.

En cuestión de minutos habrás creado tu propio proyector. Reproduce videos desde YouTube, imagina que estás en el cine viendo tus filmes favoritos o sintoniza transmisiones en vivo desde Facebook con este ingenioso tutorial.

*Con información de EL UNIVERSAL.