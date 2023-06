Aquí las mejores marcas de cajeta que SÍ son de leche de cabra, según PROFECO 

Redacción

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha realizado una serie de evaluaciones para determinar cuáles son las mejores marcas de cajeta en el mercado y así conocer la opciones que se recomiendan consumir.

Para ello el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 19 marcas de cajetas, evaluando principalmente el tipo de leche, información brindada al consumidor, cantidad de azúcares y grasas. Algunas de las marcas no cumplieron con los criterios de calidad, pero dos marcas en especifico fueron las que dieron los mejores resultados, las cuales son las siguientes:

·Aires de Campo: La Procuraduría Federal del Consumidor indica que la cajeta de la marca Aires de Campo es la mejor del mercado, pues además de sí ser de leche de cabra, es la que contiene una mayor cantidad de calcio. Por otro lado, la información que brinda al consumidor es completa y tiene un bajo contenido de azúcares.

·Altea: Por su parte, la marca Altea denominada como leche de cabra quemada, también cumple con dar información completa al consumidor y un bajo contenido de grasa, pero contiene más azúcares que la marca Aires de Capo.

En contraste, la peor marca de cajeta fue Casa Adelita Gourmet, ya que su etiqueta dice que es leche que cabra, pero no lo es, además de que no cumple el mínimo de proteína de la norma, tiene un alto contenido de azúcar y carbohidratos y no presenta contenido frontal nutrimental. Se recomienda evitar el consumo de esta marca de cajeta.

Asimismo la PROFECO en adición proporcionó algunas recomendaciones para la compra del consumidor; y dijo:

Reduce, reutiliza y recicla, el cambio comienza con los hábitos de compra. En el caso de los envases de cajetas, la mayoría están hechos de PET (tereftalato de polietileno), un plástico que se recicla ampliamente. Además, los envases de vidrio de las mermeladas pueden utilizarse como especieros.

Recuerda que estos productos son altos en azúcar y aunque hay algunos reducidos o sin azúcar añadida, si padeces diabetes, debes considerar su consumo.

Revisa la fecha de caducidad.

*Información de Enséñame de Ciencia.