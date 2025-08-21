21 C
Aguascalientes
21 agosto, 2025
Tendencias

Pandora y flans estarán presenten en la Feria de la…

Croata logra el récord de más tiempo sin respirar bajo…

Ninel Conde arremete contra La Casa de los Famosos México

Ambientalistas anuncian manifestación contra el municipio de Aguascalientes

Atrapan a sujeto con más de 400 gramos de crystal…

(Video)Comerciantes del Market Nocturno de manifiestan en palacio municipal 

Estudiante de Aguascalientes destaca en olimpiada internacional en Singapur 

Alista (ahora sí) apertura de Hospital Veterinario Municipal en Aguascalientes

Agrada a Morena Aguascalientes, propuesta del PRI para crear el…

No descarta Medina cambios en gabinete en Jesús María, Aguascalientes

Apuntan economistas a autoridades como los fomentadores de la informalidad 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Desde el Colegio de Economistas apuntan a las autoridades de ser los causantes de la informalidad.

La presidenta del gremio, Dafne Viramontes, expresó en entrevista colectiva que son directamente las autoridades municipales quienes otorgan los permisos para tianguis, mercaditos y puestos ambulantes.

Mencionó que muchos de estos lugares están a expensas de riegos, como ocurrió con el tianguis de San José Obrero en el Solidaridad, donde los puestos e inclusive personas fueron arrastrados por la fuente corriente de agua, tras la tormenta del pasado sábado.

Expuso de la necesidad de ir avanzando en la regularización de estos comercios.

Lamento que no se den facilidades para quienes emprender un negocio y puedan formalizarse y contar con un espacio fijo, así como debido a todas las trabas es más fácil irse a la informalidad.