Apuntan economistas a autoridades como los fomentadores de la informalidad 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Desde el Colegio de Economistas apuntan a las autoridades de ser los causantes de la informalidad.

La presidenta del gremio, Dafne Viramontes, expresó en entrevista colectiva que son directamente las autoridades municipales quienes otorgan los permisos para tianguis, mercaditos y puestos ambulantes.

Mencionó que muchos de estos lugares están a expensas de riegos, como ocurrió con el tianguis de San José Obrero en el Solidaridad, donde los puestos e inclusive personas fueron arrastrados por la fuente corriente de agua, tras la tormenta del pasado sábado.

Expuso de la necesidad de ir avanzando en la regularización de estos comercios.

Lamento que no se den facilidades para quienes emprender un negocio y puedan formalizarse y contar con un espacio fijo, así como debido a todas las trabas es más fácil irse a la informalidad.