Apuestas deportivas: los 10 deportes más sorprendentes en los que puedes apostar

Es un hecho, Internet ha revolucionado las apuestas deportivas. Esto se debe, en parte, a la aparición de nuevos deportes y al creciente interés del público por los eSports. Pero dejando a un lado las opciones tradicionales, existe todo un mundo más allá del fútbol, el baloncesto o el tenis. ¿No me crees? Echa un vistazo a esta selección con algunos de los deportes más sorprendentes en los que puedes apostar. El límite lo pone el cielo. Eso debió pensar la persona que inventó algunos de estos deportes.



Ni la Kings League ni los concursos de pulsos. Seguro que alguna vez has visto un vídeo de dos personas de origen ruso abofeteándose en un ring con un aluvión de gritos y aplausos. Se trata del Power Slap, una suerte de competición que está dando la vuelta a las casas de apuestas.



Las reglas de Power Slap son bastante simples. Dos participantes se enfrentan cara a cara, con el objetivo de dar la bofetada más fuerte posible a su oponente. No se permite ningún tipo de golpe con el puño ni agarre; solo está permitido golpear con la palma abierta. ¿Quién gana? Te preguntarás. El que consiga dejar KO a su oponente. Así de simple.

No es muy conocido en las casas de apuestas deportivas internacionales, pero sí en las que operan en territorio esquimal. Esta competición forma parte de lo que se conoce como “Olimpiadas esquimales”, que se desarrollan en el estado de Alaska. Como sugiere su propio nombre, se trata de un deporte en el que dos oponentes se enfrentan el uno al otro con una goma conectada a sus orejas de manera cruzada.



¿Quién se lleva el premio? Aquel que consiga que su rival se rinda o grite de dolor en tres asaltos. Doloroso es un rato.

Hablando de deportes raros o no tan conocidos, le toca el turno al Pesäpallo. Se trata de un deporte tradicional y único originario de Finlandia que combina elementos de béisbol y sófbol, pero que tiene sus propias reglas y un campo de juego circular.



Dejando a un lado esta particularidad, lo cierto es que no difiere mucho de su fuente de inspiración. De hecho, el objetivo del juego es el mismo: anotar puntos al completar una vuelta al campo. Fuera de su país de origen, no tiene mucha acogida, aunque cuenta con una competición internacional.

La popularidad de las carreras de canicas han experimentado un aumento sorprendente en los últimos años, atrayendo a una audiencia cada vez mayor de entusiastas y curiosos. Parte de su éxito se debe al streamer español Ibai Llanos, quien retransmitió los mundiales en su canal de Twitch. Prueba de ello es que el creador de la Liga de Canicas, Jelle’s Marble Runs, ha visto como su canal de YouTube crecía por encima de 100.000 suscriptores en menos de un mes.



¿De qué trata este deporte? Como su propio nombre indica, las canicas compiten en carreras tanto individualmente como en equipos. Para ello, se crean circuitos y pistas que varían en longitud y complejidad. Estos circuitos pueden estar hechos de diferentes materiales, como arena, metal o plástico, y pueden incluir una variedad de obstáculos y desafíos.

Comer como deporte; el sueño americano hecho realidad. La competición más famosa de todo el mundo recibe el nombre de Nathan’s Hot Dog Eating Contest y se lleva a cabo 4 de julio, el mismo Día de la Independencia, en Coney Island, Nueva York.



El concurso, el cual es retransmitido por televisión, consiste en comer la mayor cantidad de perritos calientes en un límite de tiempo de 10 minutos. ¿Quién gana? Aquel que logra comer más hot dogs en ese tiempo. Para que te hagas una idea, Joey Chestnut ganó el título masculino el pasado mes de julio al comer nada menos que 62 perritos calientes. Ahí es nada.

¿Sabías que existe una variante del rugby que se desarrolla en el agua? No, no es ninguna broma. El rugby subacuático, también conocido como “Octopush” en algunos lugares, es un deporte que combina elementos del hockey, el rugby y el buceo libre. Fue inventado en la década de 1950 en el Reino Unido y se ha expandido a nivel internacional desde entonces.



El rugby subacuático se juega en el fondo de una piscina, generalmente en un espacio de agua profunda, y se practica bajo el agua. El objetivo de esta competición es llevar un disco desde un extremo de la piscina hasta la portería del equipo contrario y marcar un gol. Los equipos compiten para ver quién puede anotar más goles en el tiempo asignado del partido.