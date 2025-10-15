Aprueban reforma a la Ley de amparo con retroactividad disfrazada

Redacción

La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó, tras más de 14 horas de debate, la reforma a la Ley de Amparo con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, entre ellas la de la morenista Olga Sánchez Cordero. La legislación, avalada a las 3:38 de la madrugada, regresará al Senado con tres reservas, una de las cuales fue calificada por la oposición como “retroactividad disfrazada”.

El punto más controvertido fue la reserva del diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes al artículo tercero transitorio, que redefine cómo se aplicará la ley a juicios en trámite. “No es violar un derecho constitucional aprobar la irretroactividad de la ley, como maliciosamente han sostenido. Es un tema de materia procesal pura”, defendió. “Lo que fue hecho queda bajo la ley antigua. Lo que se haga después, bajo la nueva.”

La redacción aprobada indica que las etapas procesales concluidas se regirán por la norma anterior, pero las actuaciones futuras deberán acatar la nueva legislación, “sin que implique aplicación retroactiva”. Opositores advirtieron que esta fórmula abre la puerta a modificar las condiciones de juicios en curso.

“Están engañando a los mexicanos. Es una ley retroactiva con palabras rebuscadas para que muchos no lo entiendan”, acusó el coordinador priista Rubén Moreira. Su correligionario Emilio Suárez Licona sostuvo que “bajo el argumento de que la Ley de Amparo es de naturaleza procesal, se busca aplicar las nuevas disposiciones a actuaciones futuras dentro de procesos ya iniciados… es una forma encubierta de retroactividad”.

Desde Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala afirmó que la reforma “no pasa desapercibida a las dos de la mañana porque saben que no tienen la razón” y advirtió que “no se puede aplicar una ley retroactivamente contra un derecho sustantivo, como lo es el derecho de amparo”.

El panista Federico Döring fue más duro: “Si no tienen la intención de joder a sus críticos, ¿qué necesidad tienen de poner el transitorio? Lo que están haciendo es un asalto. Le están robando a los mexicanos la herramienta para defenderse de su mal gobierno”.

Además de la reserva al transitorio, se aprobaron otras dos: una del morenista Julio César Moreno, que sustituye “interés público” por “disposiciones de orden público” en el artículo 128, y otra de Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja, que permitirá negar suspensiones en ciertos casos de permisos o concesiones federales.