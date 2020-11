Aprueban en comisiones el Presupuesto Federal de Egresos 2021

Redacción

Ciudad de México.-Avanza la aprobación del paquete económico.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el cual será votado en lo general este día durante la sesión ordinaria.

Con 34 votos a favor de Morena, PT, PES y PVEM y 15 en contra del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y del diputado sin partido, Carlos Alberto Morales Vázquez, se perfila el gasto público para el siguiente año que consiste en seis billones 295 mil 736 millones de pesos.

El diputado por el PRI, Enrique Ochoa Reza, cuestionó que el Dictamen del PEF2021 no existe una partida presupuestal que asegure acceso universal y gratuito a la vacuna contra el covid-19, aun cuando desaparecieron fideicomisos y el Fondo de Salud para el Bienestar, bajo ese argumento.

“Estamos a favor de la vacuna que termine con la terrible pandemia del covid-19, pero Morena está en contra. Le están asignando en este Presupuesto menos dinero al Sistema Nacional de Vacunación para el 2021, que el que le asignaron para el 2020 cuando no era necesario comprar la vacuna contra el covid-19. ¿Dónde están los 33 mil millones de pesos? No están en el sector salud y no están en el rubro del Sistema Nacional de Vacunación”, cuestionó.

El diputado por el PRI, Fernando Galindo señaló que la mayoría parlamentaria de Morena y aliados, han confundido la austeridad con la desaparición de políticas públicas, enfatizó que esto se ve reflejado en la situación actual de Tabasco con el problema de inundación que enfrenta.

La panista Laura Rojas señaló que el presupuesto alberga problemáticas como son: ser un presupuesto menor al aprobado el 2020, otorga menos recursos a los estados, sobreestima el crecimiento económico del próximo año, elimina varias partidas dentro de la estructura de programas del gobierno federal, disminuye presupuestos para concentrarlos en obras insignia del gobierno federal.

“La disminución del presupuesto 2021 respecto al 2020 es de 174 mil millones de pesos, de los cuales 108 millones de pesos son recortados a los presupuestos de los estados, los estados absorben el 62% del total, en comparación con el de este año y solo 38% de esas disminuciones lo absorber el gobierno federal, no es otra cosa que un centralismo abusivo”, dijo.

Laura Rojas enfatizó como un error no asignar fondos a programas como el Seguro Médico Siglo XXI, el subsidio de cáncer en el IMSS, Apoyo para las actividades científicas tecnología y desarrollo, Desarrollo cultural, Escuelas de tiempo completo, Evaluación de los programas sociales, Apoyo al empleo, Garantía líquida y aseguramiento agropecuario, Protección a derechos humanos, entre otros.

El diputado por Morena Iván Pérez Negrón señaló que este presupuesto abona a la salud de los mexicanos frente a la pandemia del covid-19, mientras que por el PT, Reginaldo Sandoval enfatizó que se apoya en un el 9% de incremento a la salud, además de que son correctas las asignaciones a las obras prioritarias de este gobierno.

Con información de Excélsior