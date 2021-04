Aprueba IEE designación de Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales Locales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) aprobó la designación de personas seleccionadas para desempeñarse como Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) Locales en el Proceso Electoral 2020-2021.

Este domingo 25 de abril, los 18 Consejos Distritales sesionaron, de manera extraordinaria, a fin de aprobar el nombramiento de quienes integrarán el personal responsable de la clasificación y almacenamiento de la documentación y los materiales electorales que se reciban en los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así como de ayudar en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas durante las elecciones de cara a la jornada del 6 de junio.

El registro de aspirantes comprendió del 20 de marzo al 06 de abril de 2021, en tanto que entre el 20 de marzo y el 8 de abril se llevó a cabo la revisión documental y la impartición de pláticas virtuales de inducción a quienes manifestaron su interés en realizar, entre otras actividades, el apoyo a las y los CAE del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entrega de la documentación y los materiales electorales de los comicios locales, asistencia a los domicilios de las casillas asignadas para recopilar información, prestar apoyo en la atención de incidentes, así como la colaboración en labores de asistencia electoral que sean indicadas.

El examen de conocimientos fue aplicado el 10 de abril del año en curso por personal de la Dirección de Capacitación y Organización Electoral del IEE, supervisado por la delegación del INE. Los resultados del mismo fueron publicados el día 13 de ese mismo mes a través del sitio del órgano local en internet. Las entrevistas a aspirantes se llevaron a cabo del 17 al 23 de abril, bajo la coordinación de quienes integran los Consejos Distritales y Municipales Electorales, en conjunto con funcionariado del instituto.

Cabe destacar que las actividades presenciales que tuvieron lugar durante el proceso de reclutamiento, contaron con la implementación de protocolos de seguridad sanitaria en los que se incluyó la desinfección de espacios físicos, uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia entre asistentes, lavado de manos y uso de gel antibacterial, con la finalidad de prevenir la transmisión de la covid-19.

Es importante señalar que el IEE agradece al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) por facilitar sus planteles para la aplicación del examen de conocimientos y la realización de entrevistas.

Además de demostrar los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para realizar las funciones del cargo, para desempeñarse como CAE Local es necesario acreditar ciudadanía mexicana y encontrarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, tener credencial para votar vigente, gozar de buena reputación y no haber enfrentado condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial; contar con una escolaridad mínima de secundaria y una edad menor a 60 años el día de la jornada electoral; residir en el distrito electoral uninominal o en la misma entidad en donde deban prestar sus servicios, no militar en ningún partido político ni haber participado activamente en alguna campaña electoral y no haber fungido como representante de coalición, partido político con registro vigente o candidatura independiente en alguna elección celebrada en los últimos tres años.

La ciudadanía puede consultar la selección de las 427 personas que reunieron los requisitos para incorporarse a las tareas de capacitación y asistencia electoral local, a través del portal web del IEE: https://www.ieeags.mx/.