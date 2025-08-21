Aprovecha las becas al 100% en la Universidad Intercultural

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Universidad Intercultural para la Igualdad (UNITI) informa que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 29 de agosto para quienes deseen integrarse a su primera generación de estudiantes.

Esta nueva institución educativa que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, se ubica en el municipio de San Francisco de los Romo y abrirá oficialmente sus puertas el próximo 1 de septiembre con dos programas de licenciatura: Programación e Innovación Digital Intercultural y Economía Social Solidaria.

Además, contará con becas del 100% para todos los estudiantes, lo que garantiza su acceso y permanencia; también ofrecerá estancia infantil, comedor, lavandería comunitaria, instalaciones deportivas, áreas de recreación y espacios para personas adultas mayores, para que alumnas y alumnos que cuidan a sus padres o abuelos pueden asistir a clases sin dejarlos solos en casa.

Las y los interesados podrán inscribirse directamente en las instalaciones de la UNITI, ubicadas en Carretera Estatal No. 152, km 4, Puertecito de la Virgen, en San Francisco de los Romo, https://maps.app.goo.gl/p2sPsZowZPssEwkT7 , de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde.

Como alternativa, se ha dispuesto un módulo especial en la Presidencia Municipal de San Francisco de los Romo, disponible los jueves y viernes de agosto, en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

Es importante señalar que quienes realizaron su prerregistro en línea deben presentarse de manera física para entregar su documentación, a fin de confirmar su lugar en la universidad.

La convocatoria completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.uniti.edu.mx/ .