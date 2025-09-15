Apple prepara lanzamiento global de iOS 26 con nuevo diseño y funciones de IA

Redacción

Apple confirmó que iOS 26, la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, estará disponible a partir del lunes 15 de septiembre para todos los dispositivos compatibles, pocos días antes del lanzamiento oficial de la serie iPhone 17.

La actualización llega tras el cierre de la beta pública y la presentación de los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air, los cuales se podrán reservar desde ya y estarán disponibles en tiendas a partir del 19 de septiembre con iOS 26 instalado de fábrica.

iOS 26 introduce un rediseño completo con el lenguaje visual Liquid Glass, que transforma iconos, botones y fondos mediante transparencias y efectos que simulan cristal. También se renovan aplicaciones nativas como Safari, Cámara, Fotos y Teléfono, y se incorporan nuevas herramientas como la app Juegos, mejoras en FaceTime y iMessage, y funciones de conectividad para el ecosistema Apple. La nueva app de Cámara, por ejemplo, simplifica la interfaz con dos opciones principales —Foto y Vídeo— y organiza el resto de modos mediante deslizamiento.

La actualización será compatible con 25 modelos de iPhone, desde los lanzados en 2019 hasta los recientes iPhone 17 y iPhone Air. Algunas funciones avanzadas, como la suite de Apple Intelligence, solo estarán disponibles en dispositivos con procesadores A17 o superiores, como el iPhone 15 Pro y modelos posteriores.

Apple recomienda liberar al menos 10 GB de almacenamiento, hacer un respaldo previo de datos y mantener la batería por encima del 50% antes de instalar la actualización. Para actualizar, los usuarios deben ingresar a Ajustes > General > Actualización de software y seleccionar “Actualizar ahora”; el dispositivo instalará iOS 26 y se reiniciará automáticamente.

Simultáneamente, Apple desplegará otras actualizaciones de su ecosistema: iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 y visionOS 26, reforzando la integración de sus plataformas con mejoras visuales y de inteligencia artificial.

Con esta actualización, Apple continúa su política de extender soporte a dispositivos antiguos, asegurando que incluso equipos de varios años de antigüedad puedan acceder a las novedades de su sistema operativo.