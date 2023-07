Apple lanzaría un Ipad plegable en breve

Redacción

EEUU.- Ya existe un iPad para cada usuario y más que nunca, gracias al lanzamiento de Final Cut Pro, nos podemos plantear eso que dice Apple de que nuestro próximo ordenador no es un ordenador, todo gracias a que la gama iPad ha evolucionado muchísimo en los últimos años.

Y si nos fiamos de los rumores, el año que viene será un gran año para el dispositivo porque se espera que se lance con pantalla OLED, entre otras novedades.

Por cierto que las filtraciones suben la apuesta porque, según informaciones que llegan desde la misma cadena de suministro, la compañía de la manzana mordida estaría pensando en lanzar un iPad plegable en 2024, algo que lleva rumoreándose desde hace tiempo y que casa perfectamente con lo que se podría esperar de Apple cuando se suba al tren de los plegables.

Apple estaría valorando lanzar un iPad plegable en 2024

Según DigiTimes que tiene fuentes en la cadena de suministro, Apple está valorando lanzar un iPad plegable en el futuro, presumiblemente, el año que viene. No es algo nuevo, sabemos a ciencia cierta que la compañía ha estado trabajando en dispositivos plegables, haciendo pruebas en sus fábricas con dos modelos de iPhone (uno tipo concha y otro tipo libro), además de tener varias patentes sobre dispositivos de este tipo.

Sin embargo, parece que este nuevo informe vendría a corroborar los rumores existentes sobre un iPad plegable. Hace unos meses, el analista Ming-Chi Kuo dijo que Apple lanzaría un iPad plegable en 2024, algo de lo que no habían oído nada ni Mark Gurman o el experto en pantalla Ross Young. Kuo dijo que el iPad plegable contaría con un diseño completamente nuevo y un soporte de fibra de carbono ligero y duradero.

Dicho iPad tendría una bisagra que permitiría abrir y cerrar el dispositivo como un libro, permitiendo tener una pantalla más grande que los actuales cuando esta esté abierta. Algo que quizá también haría aumentar su precio por encima del iPad Pro de 12,9 pulgadas. Todavía es pronto para confirmar nada, pero ya hay dos fuentes fiables que vienen a decir que el lanzamiento será en 2024.

Apple aún no ha lanzado ningún dispositivo plegable, pero hay rumores sobre un iPhone, iPad o Mac plegables, por lo que no podemos saber cuál lanzará primero o cuáles no verán nunca la luz. Conociendo a Apple, parece lógico que tire por un iPad plegable antes que ningún otro, pero como siempre, tendremos que esperar a su anuncio para despejar todas las dudas.

*Con información de La Vanguardia.