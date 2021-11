Apple desaparecen las pruebas de uno de sus mayores fiascos

Redacción

EU.-Conoce los fiascos de Apple.

Si viajamos al pasado y nos plantamos en 2010 asistiríamos al momento en el que la prensa enseñó con todo lujo de detalles el iPhone 4 semanas antes de su presentación. Ahora esas imágenes han desaparecido.

Los más jóvenes seguramente no os acordéis, pero hace ya una década las filtraciones de teléfonos, juegos y demás productos tecnológicos no eran tan habituales como ahora.

Debido a que no todo el mundo tenía una cámara en el bolsillo como ahora (sí, nuestros smartphones), el conseguir exclusivas o imágenes inéditas no era tan fácil. Ya que cuando algo se colaba sin querer no teníamos a mano nada para inmortalizarlo.

Por eso, cuando en 2010 se filtró el iPhone 4 semanas antes de ser presentado, el mundo de la tecnología ardió durante meses. Demandas, el FBI entrado a casas, Steve Jobs totalmente desatado… A Apple se la habían jugado y eso no lo podías permitir.

Desde entonces, y pese a vivir en un mundo donde es imposible guardar un secreto, la compañía ahora de Tim Cook es una de las más celosas con su información, siendo imposible filtrar nada que tengo que ver con diseños o conceptos. Características puede ser, ¿diseños? No.

Y no son los únicos perjudicados: grandes cantidades de fotos de sitios como The Onion, Jalopnik y Deadspin (además del medio americano Gizmodo) han sido eliminadas, al parecer, intencionadamente.

Un informe reciente dice que la posibilidad más lógica para haber borrado todas estas imágenes son las reclamaciones de derechos de autor de las fotos antiguas, las cuales algunas se consideraban de alto riesgo.

Más allá del dolor de perder una imágenes tan importantes para la historia de la tecnología, estamos ante un problema mayor: la fugacidad de la historia moderna. Si no preservamos la historia moderna esta irá desapareciendo junto a los borrados de servidores, lo que supone un verdadero peligro.

Con información de CH