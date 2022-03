¡Apple deja Rusia! Anuncia suspensión de ventas en ese país

Redacción

EU.-El gigante estadunidense Apple anunció el martes que suspendió la venta de todos sus productos en Rusia, siguiendo así a varias empresas que toman distancia de Moscú.

El fabricante de teléfonos iPhone y de computadoras Mac explicó en un mensaje enviado a la AFP que detuvo las exportaciones hacia Rusia la semana pasada y limitó también el acceso a algunos servicios como su solución de pagos Apple Pay.

Además, las aplicaciones de los medios de comunicación afiliados al Estado ruso RT y Sputnik ya no se encuentran disponibles para descargas fuera de Rusia.

El gobierno combatiente de Ucrania, que urgió a su ciudadanía batallar contra las fuerzas rusas, pidió ayuda a todas las instancias, incluyendo al jefe de Apple, Tim Cook.

No more @Apple product sales in Russia!



Now @tim_cook let’s finish the job and block @AppStore access in Russia. They kill our children, now kill their access!

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 1, 2022