Apoyos sociales no se regalan, enfatiza Desarrollo Social de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del estado, enfatizó que los apoyos a personas con carencias económicas no se obsequian, sino que se busca una respuesta de parte de la población con fines ciudadanos.

“No es nada más que nos digan “oiga, necesito una despensa”. Tenemos jóvenes que ayudan a pintar casas, a hacerle el mandado a personas o acuden a las casas de bien común y les otorgamos una beca. Lo más importante es darle instrumentos a la gente y que no bajemos del nivel que estamos”, puntualizó en entrevista.

– ¿Los apoyos no se regalan, sino que la gente a cambio tiene que hacer algo?

– Y sí. Tenemos chavos que ya están haciendo proyectos o acudiendo a capacitarse.

En ese sentido, Castillo Romero ejemplificó en cuanto a proyectos como respaldo a personas jóvenes quienes tienen la oportunidad de participar en trabajos de pintura o de tipo social, a fin de brindarles el correspondiente respaldo.

“No queremos ser de esos gobiernos que quieren adivinar lo que necesita la gente, sino continuar visitando casa por casa y les organizamos. Lo más importante es darle instrumentos a la gente y que no bajemos de nivel que estamos, Aguascalientes es de los estados más seguros, más progresistas, donde la gente no depende de dádivas, necesitamos el cambio de chips y lo estamos encontrando, pues tenemos gente maravillosa”, declaró la titular estatal de Sedesol.