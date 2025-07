Apoya Municipio Aguascalientes regulación de vivienda vertical

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Municipio capital se pronunció a favor de una mayor regulación para la construcción de vivienda vertical, siempre que esta sea bien planeada y adecuada a las condiciones de cada zona, afirmó Óscar Rodríguez Godoy, secretario de Desarrollo Urbano.

“Sí, es necesario que la vivienda vertical bien hecha, bien planeada, bien ejecutada es mejor, que las ciudades estén densamente pobladas y que no se sigan creciendo a los extremos, porque los traslados, o sea, una persona que destina 2 horas diarias para llegar a su escuela o a su centro de salud, pues no es sano, no es calidad de vida”, sostuvo.

Mientras en el Congreso local continúa la discusión sobre normas específicas para regular este tipo de desarrollos, el funcionario explicó que el Ayuntamiento ya contempla criterios técnicos dentro de los programas de desarrollo urbano.

Rodríguez Godoy subrayó que deben considerarse parámetros como las alturas máximas, el coeficiente de utilización del suelo y el de ocupación, los cuales ya están definidos dependiendo de la zona.

“Va con relación al ancho también de la vialidad. No es lo mismo hacer un edificio en el Tercer Anillo, en el Segundo Anillo que en una vialidad más angosta. Entonces también depende de esas circunstancias”, señaló.

Respecto a si las fallas geológicas limitan la edificación vertical, el secretario indicó que no es una restricción directa, pero sí un aspecto que debe estudiarse.

“Hay un requisito. Un estudio geológico y geofísico donde si hay una falla, pues se tendrá que tomar las medidas necesarias de resguardo”, concluyó.