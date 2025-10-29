Aplican hasta 450 infracciones viales al día en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- En promedio, los agentes de Tránsito del Municipio de Aguascalientes aplican entre 400 y 450 infracciones diarias, principalmente por exceso de velocidad, informó José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Cuando los servicios nos lo permiten, que digamos que el personal está de alguna manera dedicado a lo que es la vigilancia, hasta 400, 450 más o menos”, detalló el funcionario.

Explicó que las sanciones abarcan desde estacionarse en lugar prohibido hasta el uso del celular al conducir, aunque el exceso de velocidad es la falta más frecuente.

“De todo: (estacionarse en) lugar prohibido, pasarse luz roja, uso del cinturón, celular”.

“El exceso de velocidad es más, estamos atacando más precisamente porque es uno de los mayores índices del accidente que lo representa”, señaló.

Recalcó que los operativos de vigilancia se intensifican en vialidades de alto flujo donde se registran más percances, además de utilizar radares para detectar conductores que superan los límites de velocidad establecidos en la ciudad.