16 C
Aguascalientes
23 agosto, 2025
Tendencias

Falleció ahogado corredor de carrera en la sierra del Laurel…

Cancelan Callejoneada de los Solteros en Calvillo

Aplicación YoVoy StopBus se actualiza

Quirófano Veterinario Móvil del municipio llegará a la delegación Morelos

Dorados de Chihuahua le gana a Panteras de Aguascalientes

(Video) Volcadura deja 2 hombres graves en Norias de Paso…

Se realizó el Ultra Trail Sierra del Laurel 2025 en…

Ejecutan un joven en Calvillito, Aguascalientes

(Video) Surge ‘Lady Cineteca’ tras pelea en plena función de…

Profeco clausura gasolineras de Aguascalientes por dar litros de menos 

Aplicación YoVoy StopBus se actualiza

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La aplicación YoVoy StopBus se renovó para ofrecerte más funciones y facilitar tu experiencia como usuario del transporte público. 

Ahora, además de ver en tiempo real la ubicación de los camiones urbanos y encontrar puntos de recarga para tu Tarjeta Soluciones YoVoy, te permite consultar el saldo actual de tu tarjeta y revisar los últimos movimientos y recargas realizadas en los últimos siete días.

Estas nuevas funciones te ayudan a llevar un mejor control de tus viajes y gastos en transporte.

Para Android, la descarga de la app es en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mx.nrtec.agsstopbus&hl=en&pli=1