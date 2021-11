Aplicación del refuerzo de vacunas para maestros solo cuando lo autorice la Secretaría de Salud: SNTE 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Ramón García Alvizo, dejó en claro que el refuerzo de vacunas contra el covid para maestros se dará en el momento que lo autorice la Secretaría de Salud federal y no antes.

Tras llamar a la calma y a la prudencia, invitando a evitar vacunarse con otras marcas de biológicos ajenas a la Cansino que les aplicaron, refirió que si bien han hecho la petición de la aplicación del refuerzo a través del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, serán los responsables de la salud quienes marquen los lineamientos a seguir.

“Nuestro líder Alfonso Zepeda ha estado al pendiente de ese tema, pero insisto en que el refuerzo de va a dar cuando lo determine la Secretaría de Salud y la propia Organización Mundial de la Salud porque no debemos de experimentar en un tema tan delicado”, aseveró.

Al final García Alvizo subrayó que mientras tanto no están de brazos cruzado y están haciendo las gestiones para que se les aplique un segundo refuerzo cuando así se determine.

Admitió de compañeros que han externado su preocupación al no poder viajar a los Estados Unidos al no reconocerles dicha marca de vacuna que se le aplicó, sin embargo ya se trabaja en el tema con el gobierno federal.