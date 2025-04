Aplicación de la ley que prohíbe la apología del delito caiga quien caiga advierte fiscal de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, advirtió que la ley en contra de la apología del delito se aplicará caiga quien caiga.

-¿Se podría detener a un Natanael Cano por ejemplo que canta estos narcocorridos y que va a venir al Palenque?

-La persona que directamente hace apología del delito principalmente el cantante será sancionado y cualquier autoridad policial que esté identificando eso tendrá que ponerlo a disposición de la Fiscalía, trátese de quien se trate.

Ante informadores el Fiscal estatal dijo que al momento no hay ninguna caso o puesta a disposición por hacer apología del delito en lugares públicos.

Aplaudió la aprobación de esta iniciativa que no busca censurar, pero si ser preventiva para evitar delitos.

Empresarios, cantantes y representantes ya saben de antemano que en Aguascalientes están prohibidos los narcocorridos, por lo que no se pueden decir sorprendidos.