27 C
Aguascalientes
30 septiembre, 2025
Tendencias

“Pandillerismo siempre ha estado en Jesús María”, dice Ponce

Aplica Tránsito más de 40 arrestos a sus agentes en…

Entrega Romo apoyos a familias vulnerables de Calvillo

Confirman secuela de Los Simpson con estreno en 2027

Asesinan a estilista de celebridades en ataque directo en Polanco

Vaticinan quiebra masiva de automotrices chinas en los próximos 5…

Adiós a Starbucks: cierre de sucursales en Estados Unidos y…

Naranjas de Aguascalientes mandan a volar sueños guajiros lorenescos

Gracias a Tere Jiménez; Aguascalientes esta posicionado a nivel nacional:…

La mentira como sistema en el sistema

Aplica Tránsito más de 40 arrestos a sus agentes en Aguascalientes

Raúl Muñoz 

Aguascalientes, Ags.- En lo que va del año, la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de esta ciudad, ha aplicado alrededor de 30 a 40 arrestos como medida disciplinaria interna a agentes de Tránsito, principalmente por ausencias injustificadas en sus servicios, informó el director José Luis Rodríguez Montoya.

“Un arresto puede ser de 12 a 24 o hasta 36 horas. Es una medida disciplinaria interna. Ellos regresan ya a sus funciones”, explicó el funcionario.

Al ser cuestionado sobre la razón principal de estas sanciones, Rodríguez Montoya detalló que se trata de faltas de asistencia: 

“Más que nada es por las ausencias. Sí, un elemento que falta su servicio. Obviamente el código nos maneja que una parte injustificada es meritoria de un correctivo disciplinario”. 

“Según el código, de los operativos podemos sancionar una amonestación privada, una amonestación pública o un correctivo disciplinario consistente en el arresto”, explicó.