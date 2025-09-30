Aplica Tránsito más de 40 arrestos a sus agentes en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- En lo que va del año, la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de esta ciudad, ha aplicado alrededor de 30 a 40 arrestos como medida disciplinaria interna a agentes de Tránsito, principalmente por ausencias injustificadas en sus servicios, informó el director José Luis Rodríguez Montoya.

“Un arresto puede ser de 12 a 24 o hasta 36 horas. Es una medida disciplinaria interna. Ellos regresan ya a sus funciones”, explicó el funcionario.

Al ser cuestionado sobre la razón principal de estas sanciones, Rodríguez Montoya detalló que se trata de faltas de asistencia:

“Más que nada es por las ausencias. Sí, un elemento que falta su servicio. Obviamente el código nos maneja que una parte injustificada es meritoria de un correctivo disciplinario”.

“Según el código, de los operativos podemos sancionar una amonestación privada, una amonestación pública o un correctivo disciplinario consistente en el arresto”, explicó.