Aplica estos tips para que te rinda el dinero para fin de quincena

El Financiero

“Quítamelo que me lo gasto” es una de las frases populares que usan los mexicanos para no “desperdiciar” el dinero; sin embargo, para comenzar un ahorro, no basta solo con separar una parte de tu quincena.

Muchas personas aseguran que no pueden llegar al final del mes con sus niveles de gastos. Si bien, el problema son ingresos decentes en algunos, en otros solo se trata de un desequilibrio en sus finanzas personales.

Expertos en finanzas personales aseguran que una de las claves para incrementar el capital y no vivir endeudado, es aumentar la capacidad de ahorro poco a poco en el mediano y largo plazo.

Técnicas de ahorro hacer rendir tu quincena

1. La ley de Pareto

La ley de Pareto, también denominada la regla del 80/20 o ley de los pocos vitales. Se trata de un principio aplicable a muchos ámbitos de la vida, incluido el empresarial, en el que se asegura que el 80 por ciento de las consecuencias proviene del 20 por ciento de las causas.

Especialistas recomiendan ahorrar bajo este principio porque aseguran que se puede aplicar esta ley en varios ámbitos de las finanzas personales y da muy buenos resultados.

Para cumplir con este concepto, las personas deben destinar el 80 por ciento de sus ingresos para sus gastos y dejar el 20 por ciento restante como ahorro. Lo importante es tomar la porción más pequeña y dejarla de lado antes de comenzar a realizar compras.

2. La técnica del ahorro programado

Así como organizamos rutinas y horarios para levantarnos, comer y realizar nuestras labores diarias, hay maneras para programar tus ahorros e ingresos. Por ello, es importante ejecutar una estrategia de ahorro programado.Seguros de ahorro: una alternativa para el retiro

Para empezar, puedes acudir a alguna entidad financiera que tienen programas especialmente dedicados a este propósito.

Incluso, algunos bancos te pueden ofrecer esquemas de ahorro programado por medio de “fondos de inversión semilla”, en los que puedes realizar una inversión inicial y posteriormente hacer aportes mensuales desde 50 pesos, que a la larga podrás utilizar para cualquiera emergencia o proyecto.

Así, el dinero se irá a una cuenta enfocada en el ahorro y solo gastarás lo que tienes disponible.

3. El reto de las 52 semanas

A la hora de ahorrar dinero hay muchos trucos. Algunos motivan más y otros menos, pero el reto de las 52 semanas es divertido y te puede ayudar ahorrar un buen capital en poco tiempo.

De acuerdo con DólarHoy, esta técnica indica que hay que ahorrar una cierta cantidad de dólares o pesos según la semana en la que nos encontramos. Por ejemplo, si estamos en la semana 1, guardamos 1 dólar; si estamos en la 2, ahorramos 2 dólares, y así sucesivamente.

De esta forma, al terminar un año, que tiene 52 semanas, podremos ahorrar 1 mil 378 (cerca de 28 mil pesos). Esta cifra puede ser mayor si decidimos ahorrar más dinero. Por ejemplo, si duplicamos el ahorro, a finales de año, tendríamos 2 mil 756 dólares (55 mil pesos aproximadamente).