Aplaude PRD avance en legalización del aborto a nivel nacional

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Bienvenida una posible legislación en torno al aborto en el país, apuntó Jorge Saucedo Gaytán, diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien señaló que se esperará el acuerdo que se tome en el Congreso de la Unión.

“Aplaudo que esté avanzando la iniciativa. Espero que pronto se decida en la Cámara de Diputados, y desde mi punto de vista mi voto será a favor”, comentó el legislador en entrevista colectiva.

A mediados de la semana, la comisión de Equidad de Género dentro de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un dictamen en torno a la legalización de la interrupción sin repercusiones penales del embarazo a nivel nacional.

Saucedo Gaytán indicó que en caso de que se llegue a avalar en el Congreso de la Unión, se tendrá que hacer las adecuaciones a nivel local. “En su caso, deberá de armonizarse pues beneficiará a las mujeres”.

Sin embargo, el diputado del PRD reconoció que aunque a nivel estatal hay una iniciativa al respecto, no se han dado los avances. “Yo entiendo que polariza a la sociedad, pero creo que las mujeres están en su derecho a decidir sobre su cuerpo y tomar una decisión que les beneficie Localmente no ha avanzado mucho pues un estado conservador y algunos compañeros no están de acuerdo”.