Aplaude Guzmán eliminación de fideicomisos.“Solamente eran para amigos o cuatachos”, dice

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local por Morena Heder Guzmán Espejel defendió la decisión de la presidencia de la República, apoyada por su mayoría en el Congreso de la Unión, para eliminar una serie de fideicomisos públicos.

“Estamos a favor de los compañeros, respaldamos totalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador en la extinción de los fideicomisos. Ahora se va a hacer diferente, el dinero se entregará de manera directa”, manifestó.

– ¿No se afecta más a los beneficiarios de los fideicomisos desaparecidos?

– A mí me gustaría conocer a diez personas beneficiarias de un fideicomiso. No sé si ustedes los conozcan, yo no conozco a ninguno. Solamente son beneficiarios los amigos, los vecinos y los cuatachos de quienes operan. Eran fantasmas.

La Cámara de Diputados, con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, avaló la cancelación de fondos en aspectos de ciencias, cine, cambio climático, protección de personas, entre otros.

Ante ello, ya comenzaron las primeras protestas en la ciudad, como la realizada por investigadores en la Plaza de la Patria. En este sentido, Guzmán Espejel ofreció atender las peticiones.

“Va a haber respeto, coordinación con ellos y los apoyos ahora van a ser de manera directa con el gobierno y de manera directa con la delegación de Bienestar”, apuntó.