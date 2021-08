Apercibe Guardia Sanitaria a antros de J. Pani por no respetar protocolos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Lanza la Guardia Sanitaria apercibimientos a bares y cantinas en la zona de J. Pani por no respetar las medidas protocolarias para evitar contagios por covid-19, informó su titular Octavio Jiménez Macías.

Si bien indicó que aún no se aplican sanciones, las multas a las que se pueden hacer acreedores por no respetar los protocolos sanitarios pueden alcanzar hasta los 90 mil pesos.

El funcionario estatal resaltó que el principal problema en la zona es la aglomeración que provocan al sacar mesas y sillas a las afueras de los establecimientos y el relajamiento de las medidas sanitarias al interior de estos, poniéndose “complicado”, puntualizó.

-¿Cuántas suspensiones se han efectuado?

-De esta etapa no, hubo un operativo hace como tres semanas y cerramos tres, uno por Agostaderito y dos por la salida a Calvillo y ahorita lo que estamos haciendo es viendo el comportamiento de la pandemia y advirtiéndoles de las sanciones donde entregamos casi 800 circulares no sólo en los establecimientos de Pani sino en todo el estado, por lo que si no atienden entonces si procederemos con multas y clausuras.