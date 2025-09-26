Apenas el 5% de la población cuenta con seguro de hogar o negocio 

25 C
Aguascalientes
26 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Deplora la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) la baja cultura que se tiene en la adquisición de pólizas, no solo en Aguascalientes, sino en todo México.

La presidenta del sector, Leonor Vázquez Marín, reveló en entrevista que, en el caso de los seguros de hogar, apenas un 5 por ciento de la población cuenta con alguno de estos.

Añadió que el caso de los seguros de negocios se presenta una situación parecida en donde va del 3 al 5% de quienes cuentan con un respaldo.

“El más común es el seguro de autos, pero aun así tenemos un bajo porcentaje pues en Aguascalientes apenas un 27% de los vehículos están asegurado.

Insistió en la falta de una cultura de prevención, siendo hasta que las personas pasan por algún evento y les afecta es cuando se busca algún seguro.

Destacó la importancia de un seguro de casa que puede amparar el daño o la pérdida de la estructura por situaciones de desastre.

En el caso del robo protege las pertenencias contra pérdida o daño a causa de algún hurto y cubrir los daños.