Apenas el 15% de la población trabajadora cuenta con un seguro de vida 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Exhibe la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) Xóchitl Padilla que apenas el 15 por ciento de los trabajadores cuenta con un seguro de vida.

“En México y en Aguascalientes los seguros de vida no tienen un auge como debería de haberlo”.

Enfatizó que inclusive hay personas con recursos que no gastos para la adquisición de este tipo de seguros.

“Hay que admitir que muchos de ese 15% que cuentan con estos seguros no son porque los adquieran por voluntad propia, es porque en las empresas los contratan”.

Finalmente subrayó que la adquisición de un seguro no es un gasto innecesario porque en cualquier momento se puede utilizar.