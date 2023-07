Apenas 9 de cada 100 delitos se denuncian en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Es grave el problema de la impunidad en México y en Aguascalientes en donde únicamente 9 de cada 100 son denunciados ante el Ministerio Público, reconoció el secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García.

“Esta es sin duda una cifra alarmante porque representa que por cada persona que levanta una denuncia hay nueve que sufren en silencio”.

Calificó de grave está cifra negra de delitos que no s denuncian por varias causas, entre ellas el pensamiento de que acudir a denunciar es una perdida de tiempo.

Destacó que la entidad ha agilizado sus procesos de denuncia ante los Ministerios Públicos que no llevan más hora a hora y media.

“El llamado a la población es a que denuncien, que no se queden en la impunidad e los delitos”, concluyó.