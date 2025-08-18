21 C
Aguascalientes
19 agosto, 2025
Tendencias

Cruz Azul femenil le saca el empate de último minuto…

Liberan tras conceder amparo a #LordPadel y su socio

Protestan alumnos de UAA contra docente en licenciatura de Historia

(Video)Mira cómo fue el choque entre Dharius y Santa Fe…

Repuntan asaltos a transeúntes 7% en julio en Aguascalientes

Registra Aguascalientes 11 casos de dengue 

Proyecta Conagua más lluvias para Aguascalientes 

“No estoy retirada de la política”: Blanca Rivera

Promueven el registro de marcas para emprendedores con hasta un…

Suman 59 homicidios dolosos en Aguascalientes; 7 de cada 10…

Apenas 10% incrementó actividad por vacaciones en camiones de pasaje foráneo en Aguascalientes 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Sector del transporte de pasaje foráneo no es ajeno a la situación económica, por lo que no ha podido crecer en este año.

Oscar Román Garay, presidente del Clúster del Transporte, mencionó de un crecimiento del 10 por ciento en la actividad por la temporada vacacional.

Explicó en entrevista que de acuerdo al diagnóstico las personas se desplazan primeramente por el tema de negocios y en segundo por temas de turismo y luego los desplazamientos por salud o personales.

Los destinos más favorecidos en Aguascalientes en esta temporada son Puerto Vallarta, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

El empresario destacó que siguen siendo una opción segura y económica para los viajeros.