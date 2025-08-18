Apenas 10% incrementó actividad por vacaciones en camiones de pasaje foráneo en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Sector del transporte de pasaje foráneo no es ajeno a la situación económica, por lo que no ha podido crecer en este año.

Oscar Román Garay, presidente del Clúster del Transporte, mencionó de un crecimiento del 10 por ciento en la actividad por la temporada vacacional.

Explicó en entrevista que de acuerdo al diagnóstico las personas se desplazan primeramente por el tema de negocios y en segundo por temas de turismo y luego los desplazamientos por salud o personales.

Los destinos más favorecidos en Aguascalientes en esta temporada son Puerto Vallarta, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

El empresario destacó que siguen siendo una opción segura y económica para los viajeros.