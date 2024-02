Apegadas a derecho revisiones dentro del perímetro ferial 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, indicó que revisiones para detectar armas entre asistentes que vayan a acudir al perímetro ferial están apegadas a derecho.

Subrayó que no hay justificación para portar navajas, manoplas o puntas que puedan lesionar a los asistentes.

Luego el mando policiaco advirtió que de acuerdo a la ley se castigará penalmente y con cartel a quienes sean sorprendido con estos objetos.

“Si hoy llegan a la zona ferial con un instrumento prohibido, no nada más van a ser sancionados administrativamente, sino serán puestos a disposición del Ministerio Público por la comisión del delito de portación ilegal de armas punzocortantes”.

En entrevista colectiva a las afueras del palacio de gobierno, Alonso García, garantizó en todo momento el respeto a los derechos humanos de las personas, remarcando que el interés es salvaguardar la integridad de los asistentes a la verbena.

-¿Derechos Humanos decía que las revisiones fueran parejas para todos y no para aquellos con cierta vestimenta para no discriminar?

-No, bueno, vamos a aplicar los protocolos y obviamente cuando tengamos una actitud inusual inmediatamente procederemos como primer respondiere y como policía preventiva que somos en apego a los derechos humanos, pues lo que queremos es salvaguardar la integridad de la ciudadanía.