Apedrean a camiones en puentes carreteros

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del clúster de transporte logístico en Aguascalientes, Óscar Román, indicó que tienen identificados algunos puentes en carreteras federales y estatales desde donde les apedrean las unidades de transporte de personal, sin embargo refirió que no se trata de eventos relacionados con la inseguridad, sino de maldad de algunos jóvenes.

-¿Es para forzarlos a detenerse?

-Realmente no, hemos detectado que son jóvenes que por una práctica digamos ‘inocente’ pero que puede terminar en tragedia son quienes lanzan piedras u otros proyectiles sólidos, pero que no lo hacen para detener a las unidad para atracarlas”, explicó.

Detalló que se está trabajando en coordinación con las autoridades para realizar recorridos en aquellos puntos considerados como rojos.

En última instancia mencionó que el riesgo con estas aciones es que se pueda provocar algún accidente al ser unidades que transportan personal se las empresas.