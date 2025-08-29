Aparecen sicarios “patito” en el municipio de Asientos, Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se han detectado y detenido a falsos sicarios que haciéndose pasar por gente de la delincuencia organizada han tratado de cobrar piso, reveló el alcalde del municipio de Asientos, José Manuel González Mota.

El primer edil detalló del caso de un joven que empezó a pedir piso, mismo al que se le identificó y resultó que nada tenía que ver con el grupo delictivo al que decía pertenecer, siendo detenido y entregado a la Fiscalía del Estado.

Remarcó que se trató de un asunto que fue a la aventura, donde por iniciativa propia para sacar recursos dijo que era del Cártel de Sinaloa, sin ser cierto.

-¿Ósea, era un falso sicario?

-Así es, un falso sicario.

Negó por enésima ocasión que se esté dando el cobro de piso como tal en su municipio, aunque por otra parte admitió que la extorsión telefónica es un delito que sigue pegando en el municipio.